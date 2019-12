Ordine Veterinari | corso per corretta relazione con cane

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – Come comunica ilcon l’ambiente che lo circonda? La coda, le orecchie, lo spazio che occupa, il pelo, il portamento, sono tutti segnali da interpretare per una sana e sicura convivenza uomo-animale, soprattutto quando ilvive con noi, conoscere i significati del suo comportamento, nelle sue fasi della vita vuol dire imparare a comunicare con lui. Questo e’ l’obiettivo di “Patentino”, ildi formazione di due giornate organizzato dall’deidi Roma e provincia con il canile Muratella e riconosciuto dal Ministero della Salute, che sara’ presentato domani alle ore 15 all’Auditorium Cosimo Piccinno, Lungotevere Ripa 1. Tra i temi al centro degli argomenti trattati non solo la comunicazione con il, ma la consapevolezza della cultura della co-evoluzione dell’uomo con gli animali e in ...

_bubec : Bulldoni ha già ringhiato contro l’ordine dei medici veterinari? Ma come si permettono. - ilfaroonline : Dall’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia, un “corso patentino cani” - viviromatv : Patentino cani. Troppe fake news. Arriva il corso per il patentino dei cani dell’Ordine Medici Veterinari di Roma e… -