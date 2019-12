Oltre il rapporto Ocse La vera emergenza educativa dell' Italia sono le disuguaglianze

ilfoglio

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La Camera ha approvato il 3 dicembre scorso la legge di conversione del cosiddetto decreto scuola. Nelle stesse ore veniva presentato ilPisa sugli apprendimenti dei quindicenni nei paesi’area. Questa coincidenza temporale ha messo ancor più in evidenza come il dibattito pubb

88Valery : RT @alex85060131: Non é l'età a incidere in un rapporto ma ciò a cui si é disposti ad arrivare per ottenere ciò che si vuole In primis sin… - tigrotta60 : RT @alex85060131: Non é l'età a incidere in un rapporto ma ciò a cui si é disposti ad arrivare per ottenere ciò che si vuole In primis sin… - LizzolaMaria : RT @alex85060131: Non é l'età a incidere in un rapporto ma ciò a cui si é disposti ad arrivare per ottenere ciò che si vuole In primis sin… -