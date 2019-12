Nuovo Stadio | Sala ribadisce | «Il punto focale è la verifica sull’ipotesi di salvare San

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il sindaco di Milano, Giuseppe, ha parlato in merito alSan Siro e alla possibilità di non abbattere il Meazza Giuseppeè tornato sul caldo argomento delSan Siro progettato da Inter e Milan. Il sindaco di Milano ha parlato a margine dell’evento in Fondazione Feltrinelli per la presentazione del libro PhotoAnsa 2019. Ecco le parole riportate da Fcinternews. «Le volumetrie sono quelle e onestamente non penso che loro non siano in condizione di costruire e di ritornare dall’investimento con quelle volumetrie, che sono comunque significative. Alla fine sembra che proprio la questione del vecchio San Siro sia quella centrale. Ora ilnon è quando ci si incontra, ma la volontà di fare unatecnica ed economica seriadiSan Siro» Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Nuovo stadio, Sala: 'Il punto focale è la verifica sull'ipotesi di salvare San Siro' - BoscaratoMoreno : @marcovarini @antoniobuccher1 @PBPcalcio @acmilan @OfficialASRoma Ci SARÀ DI NUOVO AC.MILAN quando come si dice all… - Notiziedi_it : Il miliardario Vitek rileva Eurnova? Possibile svolta per il nuovo stadio della Roma -