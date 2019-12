Nuoto | Simona Quadarella SONTUOSA! Oro da dittatrice negli 800 sl | bronzo Caramignoli

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Era stata una seconda giornata priva di medaglie al Tollcross Swimming Center di Glasgow e allora, come nella più classica delle fiabe, proprio nel finale, è arrivata la principessa più attesa delazzurro a tingere d’oro, con la sua bacchetta magica, il nostro già prezioso medagliere., insieme con l’amica e compagna di mille avventure Martina Rita Caramiglioli (8.12.36), capace di prendersi un tanto inaspettato quanto meritatocontinentale, è letteralmente volata sin dal primo cento di gara, facendo capire da subito a tutte le avversarie che, oggi, e probabilmente anche nel futuro più prossimo, sul mezzofondo, a livello europeo, la principessa allenata da Christian Minotti è finalmente diventata una regina. Inutile, la resistenza flebile della Kesely, poichèoggi non era raggiungibile per nessuna delle altre sette atlete in gara, con ...

