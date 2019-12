Nuoto | Quadarella d’oro agli Europei in vasca corta Primato per la Cocconcelli

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Italia protagonista nella seconda giornata deglidiin. Oro, bronzo Caramignoli.. GLASGOW (SCOZIA) – Dopo Benedetta arriva Simona. E’ l’Italia una delle protagoniste della seconda giornata deglidiinin corso a Glasgow. Negli 800 stile libero laha rispettato i pronostici andando a conquistare il suo primo titolo in questa competizione. Ma sul podio c’è anche una seconda azzurra. Stiamo parlando di Martina Caramignoli che, al termine di una gara perfetta, ha conquistato il bronzo. Una grande soddisfazione per l’italiana che qualche mese fa stava pensando di smettere dopo un periodo non assolutamente facile. Le altre finali Nessuna meda nelle altre finali con gli azzurri in gara. Stefano Ballo e Filippo Megli chiudono rispettivamente 5° e 6° nei 200 ...

