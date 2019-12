Nuoto | Europei vasca corta Glasgow 2019 Simona Quadarella per il poker al Tollcross | è

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tre li aveva vinti 16 mesi fa, adesso vuole il quarto oro alSwimming Centre diche ha tutte le carte in regola per riuscire a centrare ilscozzese. Inutile girarci attorno: la romana parte con i favori del pronostico nella gara di oggi pomeriggio sulla distanza degli 800 stile libero. Non è una specialista dellama ha lavorato tanto per migliorare anche in questo ambito e il lavoro ha pagato perchè l’8’13” di ieri, fatto con apparente facilità la pone nella posizione di super favorita nella gara oggi dove non ci sarà, bisogna ricordarlo, la sua possibile antagonista in ambito europeo, soprattutto in, la tedesca Kohler. I pericoli arrivano dall’ungherese Kesely che ieri in batteria ha tenuto il ritmo della specialista romana per 600 metri, salvo poi cedere alla distanza al ritmo indiavolato ...

fattoquotidiano : Europei di nuoto, la 14enne Pilato oro nei 50 rana in vasca corta e nuovo record mondiale juniores. Argento per Mar… - RaiNews : #Glasgow2019 la 14enne tarantina vince la finale dei 50 rana femminili e stabilisce il nuovo record italiano, dava… - LaStampa : A Glasgow record italiano per la baby azzurra, argento per Martina Carraro. -