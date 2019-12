Nuoto | Europei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederli in tv Tutti gli azzurri in gara

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Seconda giornata di gare al Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna), sede deglidiin vasca corta. L’Italia è reduce da una prima giornata assai remunerativa dal punto di vista delle medaglie: 6 la quota raggiunta, con 1 oro, 1 argento e 4 bronzi. Le possibilità per rimpinguare il bottino ci sono tutte. Simona Quadarella tornerà sui blocchetti di partenza per regalarsi il primo successo in corta della sua carriera in una rassegna continentale. La romana, mai a proprio agio nella piscina da 25 metri, vuole però dimostrarsi all’altezza della situazione per centrare il primo gradino del podio negli 800 stile libero. Chance da top-3 che ci sono anche nei 100 dorso con Margherita Panziera, autrice del nuovo record italiano nelle semifinali e motivata a prendersi un risultato importante in una specialità che non è quella migliore per lei. E poi curiosità ...

