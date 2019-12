Nuoto | Europei 2019 | le dichiarazioni degli azzurri Quadarella | “Bello vincere a

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La seconda giornatadiin vasca corta è andata in archivio. Il Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna) ha portato quest’oggi altre due medaglie: l’oro di Simonanegli 800 stile libero e il bronzo di Martina Caramignoli nella medesima specialità. Riscontri che offrono un contributo importante alla selezione del Bel Paese, seconda dopo due giornate nel medagliere alle spalle della Russia. La romana, per la prima volta, si è imposta nella piscina da 25 metri. Un successo particolare perché ottenuto nello stesso impianto nel quale, l’anno passato, seppe conquistare tre ore continentali in vasca lunga: “E’ belloqui, dove l’anno passato riuscì a fare tanto bene. Imporsi, con le selezioni olimpiche così vicine, non era facile e sono riuscita a centrare questo target. La mia concentrazione massima è ...

