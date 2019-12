Nuoto | Europei 2019 | donne al potere nelle prime due giornate Pilato e Quadarella i

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È un’ Italdavvero convincente quella che si è presentata ai blocchi di partenza di questo Europeoin vasca corta. A Glasgow la principale manifestazione continentale sta presentando un team azzurro compatto, determinato e soprattutto in gran forma, che continua a sfornare risultati di rilievo sull’onda dello strepitoso Mondiale di Gwangju di quest’estate.duesono arrivati già otto podi che hanno portato la nostra nazionale a issarsi fino al secondo posto provvisorio del medagliere (2 ori, 1 argento e 5 bronzi) dietro solamente alla corazzata russa. Eppure, esaminando attentamente la situazione si può notare come, al momento esiste una netta predominanza femminile: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi per lea fronte di “soli” 3 bronzi per la controparte maschile. Il motivo principale, anzi, i motivi principali di questo ...

