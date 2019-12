“Non vendiamo ai transessuali” | la denuncia di Tiziano | discriminato nell’Italia del 2019

newnotizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Cassino (Roma).voleva adottare un gatto, acquistandolo, e per questo ha preso accordi con il venditore che aveva contattato. Il venditore in questione lo haper il suo essere omosessuale L’Italia deldiscrimina e purtroppo assistiamo a una escalation preoccupante del fenomeno. Sempre più persone vengono prese di mira a causa delle … L'articoloai: ladidelNewNotizie.it.

