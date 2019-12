Non solo Fca | da Ubs a Apple a Kering | così il fisco ha già recuperato 2 | 2 miliardi

L'Italia si ferma per crisi : ex Ilva e Non solo - lavoratori in piazza : Dopo aver letto la proposta di ArcelorMittal, i sindacati Fim Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero di tutti i lavoratori...

Fan infuriati con Ida Platano : "Pensi solo al business - di Riccardo Non ti importa" - : Novella Toloni Dopo l'improvvisa proposta di matrimonio fattale da Riccardo a Uomini e Donne, la dama del Trono Over è apparsa sui social senza commentare l'episodio, facendo infuriare fan e follower Sono passate poche ore dalla messa in onda della proposta di matrimonio fatta da Riccardo Guarnieri a Ida Platano. Con un colpo di scena degno delle migliori soap opera, il cavaliere di Uomini e Donne ha chiesto alla dama del Trono Over ...

“gatto-mania” Non solo sui social : ecco il primo che l’ha iniziata [FOTO] : Se pensavate che la mania dei gatti fosse nata insieme ai social, ebbene siete in errore. I nostri amici a quattro zampe sono spesso al centro dei riflettori: li adoriamo e staremmo tutto il tempo con loro, per questo cerchiamo di condividerli più che possiamo. Nel 1870 in Inghilterra un uomo anticipò la mania del millennio iniziando a pubblicare e scattare foto dei suoi gatti. Pets social ante litteram Il genio dietro al mito degli ...

Emilio Fede - la moglie Diana contro Silvio Berlusconi : “È un ingrato - Non vuole avere grane - pensa solo per sé” : “Silvio Berlusconi non vuole avere grane, pensa solo per sé. Tanto lui è deputato europeo, chi lo tocca? Mi chiede se è stato ingrato? Sì, penso che si potrebbe dire così“. A lanciare la stoccata è Diana De Feo, la moglie dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, che in un’intervista congiunta al settimanale Oggi sulle condizioni di salute del marito si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Proprio per alcune cene a casa ...

ILVA/ La collaborazione che può salvare l'acciaieria di Taranto - e Non solo - : L'approccio giusto per risolvere il caso ILVA è veder mobilitati tutti gli stakeholders senza inseguire la logica della massimizzazione del profitto

All’asta le maglie (e Non solo) dei campioni dello sport : Oggi vanno all’asta le maglie (e non solo) dei campioni dello sport. Quindi, scaldate le dita per aggiudicarvi un vero pezzo unico. Certo, per farlo ci vuole un budget adeguato. sport Memorabilia è il paradiso dei collezionisti del settore e ogni volta che annuncia una nuova asta c’è chi inizia a perdere il sonno. Ora l’attesa sta per terminare, il 5 dicembre alle 15 la casa Bolaffi batterà sul web 365 pezzi ...

Prescrizione - Bonafede : “Norma su tempi certi processo già presentata al Pd. Mi aspetto lealtà”. Varo entro fine anno? “Non dipende solo da me” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, entrando a Montecitorio per l’audizione in commissione Affari Costituzionali e Difesa riunite, ha commentato con i cronisti la richiesta del Partito democratico di varare una norma sulla ragionevole durata dei processi, che garantisca tempi certi a procedimenti. “La mia proposta l’ho già presentata a inizio ottobre e al Pd che chiede lealtà, se si vuole dare tempi certi al ...

Josè Mourinho si confessa : “Vorrei vivere da solo ma - Non voglio stirare” : Il neo-tecnico degli “spurs” Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail in merito alla scelta del suo alloggio. Josè Mourinho ha confessato le motivazioni per le quali ha scelto di andare ad alloggiare in hotel. Il portoghese ha liberamente ammesso di non saper cucinare e di non aver voglia di prendersi cura della casa. Le parole riportate dalla stampa inglese: “Dite che era strano che abitassi in ...

Badminton - l’Italia rischia di Non avere rappresentanti a Tokyo 2020. Solo Fabio Caponio può tentare una difficile impresa : L’Italia del Badminton rischia seriamente di guardare dalla tv le Olimpiadi di Tokyo 2020, almeno per quanto concerne le posizioni da assegnare attraverso il ranking: qualche flebile speranza la possiede soltanto Fabio Caponio nel singolare maschile, mentre le opportunità sono praticamente nulle negli altri tabelloni. SINGOLARE MASCHILE Come detto soltanto in questo tabellone l’unico azzurro ad avere qualche residua possibilità è ...

Natale a Napoli - voglia 'e turnà : il programma per turisti e Non solo : Natale a Napoli 2019: «voglia ?e turnà», La città di chi parte, di chi resta e di chi ha voglia di tornare. Il programma dell?Assessorato alla Cultura...

Lotta alle mafie - Morra (M5S) : “Nel Mezzogiorno la battaglia è ancora lunga. Non è persa ma può essere vinta solo con strumenti straordinari” : Presidente Nicola Morra, in base a un recente rapporto sui Comuni commissariati, emerge che negli ultimi tre anni sono diminuiti i commissariamenti dovuti a scioglimenti dei consigli comunali per ragioni politiche e sono aumentati quelli per mafia. La situazione è davvero così grave? “Dagli ultimi dati che abbiamo, relativi al 31 ottobre 2019, risultavano sciolti per mafia 44 Comuni, in cui vivono circa 665mila residenti. Giudichi ...

Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa. Ma è solo per una casa di moda. L’attivista lgbt Non smentisce però di essere innamorata : Vladimir Luxuria in abito da sposa, un vestito ovviamente bianco e tanta emozione. L’opinionista e attivista lgbt, con un passato in politica, non è convolata a nozze ma è apparsa su Instagram in alcuni scatti con l’abito nuziale, merito di una sfilata per un atelier su una passerella a Potenza. Tra le mani un bouquet, gli sguardi e gli applausi dei presenti: “sfilata in abito da sposa a Potenza, grande emozione”, ha ...

Per la Corte Ue l’aceto balsamico Non è solo quello di Modena : La sentenza in Lussemburgo: la protezione si applica solo alla denominazione completa di luogo. La controversia era nata dall’utilizzo del termine balsamico di un’impresa tedesca

Non solo 5G e display a 120 Hz : il Redmi K30 sarà un campione anche per quanto riguarda l’autonomia : Un nuovo teaser ufficiale di Redmi conferma che il nuovo K30 monterà una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica da 30 W L'articolo Non solo 5G e display a 120 Hz: il Redmi K30 sarà un campione anche per quanto riguarda l’autonomia proviene da TuttoAndroid.