Noemi Letizia si racconta in tv | com’è diventata

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Ho una dignità che non finisce più”. Con questa massimasi presenta al pubblico di The Real Housewives di Napoli, la serie prodotta da FTM Entertainment per Discovery Italia disponibile dal 29 novembre su Dplay Plus. Il programmale casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri di Napoli, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi. Tra di loro, appunto, anche, la ex Papi Girl. Chi èe che cosa fa oggi Il nome diè venuto alla ribalta quando, in occasione della festa dei suoi 18 enni, la giovane ebbe tra gli ospiti Silvio Berlusconi. La ragazza ammise di essere in contatto con l’ex premier tanto da conoscerne alcuni segreti e chiamarlo ‘Papi’. Classe 1991,è nata a Napoli il 26 aprile ed è del segno del Toro. Nel 2007 ha sposato ...

