No | la saga de I Simpson non sta per finire almeno non ufficialmente | la smentita dopo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Aveva mandato in allarme i fan storici della serie la dichiarazione di Danny Elfman sull'imminente fine de I, rivelatasi poi una valutazione troppo pessimistica sul futuro della famiglia di Springfield. La notizia ha fatto il giro della rete ed è stata riportata anche qui su OM, in quanto una fonte come Elfman è sicuramente attendibile: la sua idea che la fine de Ifosse ormai già decisa, con la trentaduesima, prossima stagione indicata come ultima stagione della serie, ha creato subbuglio negli spettatori della storica serie Fox creata da Matt Groening. Ma l'indiscrezione lanciata dal musicista e compositore dell'iconica colonna sonora de Iè stata subito ridimensionata: la fine della serie non è imminente e a comunicarlo è una fonte altrettanto attendibile. La notizia è stata prontamentedal produttore AJ Jean, che su Twitter ha definito ...

