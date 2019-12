NBA 2019-2020 | i risultati della notte 5 dicembre I Lakers battono Utah | Bucks

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si sono giocate ben dieci partite nellaNBA, grande spettacolo negli USA con alcune big in campo. Isconfiggono ancora gliJazz in back-to-back, dopo averli battuti ventiquattro ore fa si ripetono a Denver lanciando un importante messaggio a tutta la concorrenza. La franchigia di Los Angeles si impone per 121-96 trascinata da un’ottima difesa e dalle troppe palle perse dai padroni di casa (addirittura 19), sotto i riflettori i soliti Anthony Davis (26 punti, 9 su 11 dal campo) e LeBron James (20 punti e 12 assist), aglinon bastano i 29 punti di Donovan Mitchell e i 23 di Bojan Bogdanovic. I Milwaukeesono letteralmente inarrestabili e conquistano la tredicesima vittoria consecutiva imponendosi sul campo dei Detroit Pistons per 127-103: si trattastriscia vincente più lunga per questa squadra dal 1973-1974, dopo un mese e mezzo di regular ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba LeBron e Davis suonano i Jazz. Gallo si arrende a Indiana - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba I Bucks fanno 13, Boston domina Miami. Doncic e Dallas ok - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba “Carmelo Anthony campione ritrovato: il suo posto è in Nba, non in esilio” -