Napoli-Genk | Champions League | partita in tv su Sky martedì 10 dicembre

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilchiuderà la fase a gironi dellaaffrontando il102019 al San Paolo. I ragazzi di Carlo Ancelotti giocheranno la 6ª giornata del Gruppo E davanti ai propri tifosi alle ore 18:55. Laverrà trasmessa in diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). Alla squadra partenopea basterebbe anche 1 punto, ma addirittura con una sconfitta otterrebbe la qualificazione agli ottavi di finale purché il Salisburgo non vinca contro il Liverpool. Qualora tutte finissero a 10 punti, ilpasserebbe come 1ª classificata e, addirittura, verrebbero eliminati i campioni d’Europa in carica. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco del San Paolo, diamo uno sguardo ai precedenti dei padroni di casa contro squadre belghe.mai ko in casa con le squadre belghe Ilnon ha mai affrontato ilin casa. Sarà la prima volta che la ...

