Napoli capitale italiana della street art | tra creatività urbana e rigenerazione sociale

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiDi Alessio Liberini– Questa mattina nelle sale di Palazzo San Giacomo a, si è svolto il primo tavolo nazionale Anci sulla. L’incontro è servito per delineare un documento normativo condiviso per quanto riguarda gli effetti che sta portando laart in Italia. Perché l’incontro è avvenuto ae non altrove? Non è difatti solo un caso che l’Anci abbia scelto proprio il capoluogo campano come sede dell’incontro. La città metropolitana diè ormai da anni alla guida del movimento dipiù di qualsiasi altra città. Qui laart va anche ben oltre le opere artistiche in se, diventando un lodevole strumento di quella che in città viene chiamata “”. Ovvero ripartire dal bello, anche lì dove sembrerebbe proprio non esserci. A riguardo ne sanno sicuramente ...

anteprima24 : ** ##Napoli capitale italiana della street art: ... ** - AleLuiseMG : l'unico scudetto combattuto negli ultimi anni é stato quello del 2017-18: ricordo un Lazio-Juventus decisivo con il… - LucaScotto : Questo pagliaccio, in preda a chissà quale delirio, a luglio 2017, affermava 'Napoli capitale mondiale dell'efficie… -