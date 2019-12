MO,Usa valuta invio altri 14mila militi

L'Amministrazione Trump stando di espandere in modo significativo la presenza militare Usa in Medio Oriente, compreso l'di ulteriori decine di navi, di attrezzature militari e di almenosoldati per contrastare l'influenza crescente dell'Iran. Così il WSJ citando fonti del governo. Un tale dispiegamento significherebbe raddoppiare il numero dei soldati Usa che sono stati inviati nella Regione dal maggio scorso. Il presidente Trump dovrebbe prendere una decisione entro la fine dell'anno.(Di giovedì 5 dicembre 2019)