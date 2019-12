Morto a 3 anni per tumore al cervello | per lui raccolti 500 mila euro

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta Freddie Thompson, un bimbo inglese di 3che èper una rara forma dial. La famiglia era riuscita a raccogliere 500per trasportarlo negli Stati Uniti e curarlo, ma il decesso è avvenuto prima della partenza prefissata. Bimboa 3peralIl piccolo aveva scoperto di avere un cancro circa un anno prima che questo avesse la meglio su di lui. La madre ha raccontato che il figlio era diventato stanco e svogliato tanto da non riuscire neppure a giocare. L’aveva quindi fatto visitare e i medici gli avevano diagnosticato un nblasma aggressivo che era già al quarto stadio. Freddie era quindi stato sottoposto a cicli di chemioterapia per rimuovere ildal diametro di 10 cm, quasi come quello di un’arancia. Ma nonostante le annesse radioterapie e immunoterapie, le sue condizioni non ...

