Mora sul Napoli | ”Ritiro errore iniziale Responsabilità? Diamo il 33% a tutti”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nicola, ex giocatore, ospite di TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’, ha parlato del momento attuale del, del Torino, di Montella, Bari ed altro. Queste la sua parole: Sul momento del: “Aregna un po’ di confusione, non solo dal punto di vista tecnico. Non si spiega il cambio d’idea della squadra sul ritiro: in certi momenti della stagione i giocatori devono stare insieme per ritrovarsi. In campionato bisogna recuperare terreno, rispetto agli anni scorsi non c’è solo la Juventus, ma anche le due romane. Non può perdere il treno Champions”. Di chi è lapiù grande? “Diviil 33% a tutti. Il presidente lo conosciamo, delle volte è fuori dalle righe ma poi è sempre pronto ad andare incontro. Quando però i risultati non vengono, i giocatori sono i primi responsabili, essendo loro i primi ...

