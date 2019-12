Monti pronto a manifestare con le sardine | “Danno voce a esigenze dimenticate dalla

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Per il movimento dellearriva un'inatteso endorsement, quello dell'ex premier e senatore a vita Mario: "Le guardo con molto interesse, queste. Mi sembra che stiano dando gambe eadmolto elementari di una società che però nella politica italiana sono state abbastanza".

zazoomblog : Monti pronto a manifestare con le sardine: “Danno a voce a esigenze dimenticate dalla politica” - #Monti #pronto… - valnerinaonline : Pronto per le ciaspolate? Vieni ad immergerti nel bianco dei Monti Sibillini! La stagione sta per arrivare! Vuoi sc… - Totisperanza : 'Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sc… -