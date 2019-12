Montagna | Belluno | in Comelico trovato senza vita escursionista trevigiano

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019), 5 dic. (Adnkronos) - Ieri sera passate le 23, su richiesta della Centrale dei Carabinieri, il Soccorso alpino della Val, assieme al Sagf di Auronzo di Cadore, ha avviato la ricerca di un uomo, 59 anni, di Casale sul Sile (Tv), non rientrato da un'escursione. Parlando col gestore de

BLturismo : RT @ferrazziandrea: L'apertura dell'Hub veneto delle #dolomiti a #belluno della @LuissBusiness è un'operazione strategica per lo sviluppo d… - IvanDompe : RT @ferrazziandrea: L'apertura dell'Hub veneto delle #dolomiti a #belluno della @LuissBusiness è un'operazione strategica per lo sviluppo d… - LuissBusiness : RT @ferrazziandrea: L'apertura dell'Hub veneto delle #dolomiti a #belluno della @LuissBusiness è un'operazione strategica per lo sviluppo d… -