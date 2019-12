ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unè statoquesta mattina su una sedia a rotelleda unin periferia a. Secondo i primi accertamenti delle forze di polizia, l’uomo, di cui non si sa ancora l’identità, è stato vittima del freddo della scorsa notte: considerate le condizioni del corpo, l’uomo erada alcune ore. A dare l’allarme un passante che verso le 7.40 della mattina stava camminando nei pressi della stazione della metro Molino Dorino, una fermata della linea rossa di. Inutile l’intervento del 118. “Abbiamo tanti posti letto liberi – precisa il sindaco diGiuseppe Sala questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5 – nei centri dell’emergenza freddo, chiedo ai cittadini di invitare queste persone che dormono per strada ad andarci. Non possiamo obbligarli, certo, ho chiesto alla mia squadra di intensificare il ...

SkyTG24 : #Milano, senzatetto trovato morto per il freddo a Molino Dorino - Corriere : Clochard trovato morto su una sedia a rotelle vicino alla metro - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Milano, clochard trovato morto su una carrozzina e coperto da un piumone fuori da una fermata della metro https://t.co… -