today

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È' di58il bilancio deldi una grande imbarcazione carica dial largo delle coste della...

luc_sca : RT @magicaGrmente22: Aiutare i poveri senza fare distinzione non è chic !! Associazioni che si occupano di immigrati e in parte per finanz… - Today_it : Migranti, nuovo naufragio nell'Oceano Atlantico: è strage, almeno 58 morti - GreenEy87171873 : RT @CieloItalia: Il risultato della politica italiana. Ovviamente hanno interesse che entrino migranti. Sostituiscono la popolazione, fi… -