Mi chiamo Lucio Battisti | un riassunto della vita del grande cantautore

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mi… inizia così ildel, poli-strumentista, produttore discografico, arrangiatore e compositore italiano. In questo commovente testo è compresa tutta la sua. Un modo per farlo conoscere anche alle nuove generazioni. Il testo ripercorre passo dopo passo, il percorsodel, intrecciandoprivata e lavoro e raccontandolo in maniera inedita, come se fosse lui quello che parla: “Mi… e sin da bambino ho sempre avuto unapassione per la musica, nonostante i miei genitori credessero nel diploma e in un lavoro da impiegato. Dopo una esperienza da chitarrista, nel 1965 conosco Giulio Rapetti, in arte Mogol, che decide di scrivere con me i testimia ...

museodiemozioni : @FaiSempBurdell Come hai fatto ad indovinare che mi chiamo Lucio?sei un grande Ma più della nutella a me piacciono… -