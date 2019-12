tg24.sky

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nuvole al Nord, qualche pioggia al Centro, soprattutto sul versante tirrenico, e di nuovo cielo coperto con rovesci al Sud: sono queste leper la giornata di. Le temperature si mantengono stazionarie un po’ ovunque. La Protezione civile ha emanato un’allerta arancione per il Salento, in Puglia. Leal Nord Cieli molto nuvolosi o coperti attendono il Nord Italia nella giornata di, soprattutto tra Liguria, mantovano, Emilia Romagna e pianure veneto-friulane, sereno altrove. Così come bel tempo è previsto sui settori montuosi. Le temperature restano stabili, con massime comprese tra 7 e 13 gradi. A Milano cielo coperto e temperature massime intorno ai 7 gradi. A Torino giornata di sole ma termometro che segna pochi gradi sopra lo zero. Leal Centro Al Centro sono previsti cieli coperti con deboli piogge o pioviggini, ...

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di venerdì 6 dicembre - fordeborah5 : RT @remeteo: Buongiorno, qui la webcam di Toano: oggi qualche nube in più nel corso del giorno, che eviterà minime sottozero nel fine setti… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso Temperature min 5 max 12 -