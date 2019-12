Meteo del weekend dell’Immacolata 2019 | che tempo farà sull’Italia

viagginews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Previsioniper ildell’Immacolata: chesull’Italia. Si avvicina ildell’Immacolata, il primo vero assaggio di feste prima del Natale, anche se quest’anno purtroppo non ci sarà alcun ponte, essendo l’8 dicembre di domenica. In questi giorni parte d’Italia è stata interessata dall’arrivo di una nuova perturbazione ma soprattutto sono … L'articolodeldell’Immacolata: chesull’Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #6dicembre, nell'area del Salento, in Puglia. ?? #allertaGIALLA in 6 regioni. ????? L'all… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE mercoledì #4dicembre per rischio idrogeologico su settori della Sardegna. ??#allertaGIALLA in 5… - DPCgov : ????#allertaROSSA , #29novembre, in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. #allertaARANCIONE in alcuni settori dell'Emi… -