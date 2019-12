Messi | clamorosa scelta | Ecco chi ho votato al pallone d' oro

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lionel, fresco vincitore dell'ultimod'oro, ha reso noto il destinatario del suo voto. "Sono un grande fan di Sadio Mané", ammette, che poi aggiunge: "L'hoperché mi piace vederlo giocare. Oltretutto ha passato un anno fantastico ed è stato fondamentale nei successi del Li

gpusti : Io anche avrei votato così. VVD determinante come pochi. BS ha vinto tutto in Inghilterra e Nations League. Messi è… - RedBlackSym : RT @Teo__Visma: La rapidità con cui tira è clamorosa Se non è il migliore di sempre, poco ci manca #Messi #AtletiBarca -