Mes | il rinvio della discussione al 27 gennaio La strana coincidenza | aiutino a Pd e M5s

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La linea del governo italiano sullo scottante trattato Mes appare chiara: procrastinare e aspettare che la bolla mediatica si sgonfi. Sul trattato, che per essere aperto alla ratifica dovrà prima ricevere l'approvazione dei parlamenti nazionali, si pronuncerà il Consiglio europeo giorno 13 dicembre.

