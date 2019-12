Mercedesz Henger contro la madre Eva | “Mi ha ferito”

cronacasocial

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Non sembra essere destinata a una fine immediata la ‘guerra’ trae suaEva, di nuovo protagoniste del gossip. Le dichiarazioni diin merito alla verità sul suo padre biologico non sono piaciute a Eva, che prima tramite i social e poi dai microfoni di Live – Non è la d’Urso ha duramente attaccato la ragazza. Ieriera ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 nell’ambito del talk sulle ‘famiglie in guerra’ per rispondere alle dichiarazioni di sua. LEGGI ANCHE:: “Non pensavo di dovermi difendere da mia”. Evalunedì sera ha dichiarato che non è vero fosse un segreto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico. Stando alle parole della vedova del re del porno italiano, infatti, erano decine le persone a conoscenza di questo. Una ...

