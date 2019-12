Mercato Milan | sarebbe fatta per il riscatto del Primavera Pecorino | offerto Carrasco

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilè pronto a completare l'acquisto di Emanuelea titolo definitivo con l'attaccante che sta impressionando nella sua avventura in rossoneroera arrivato in rossonero a giugno in virtù di un prestito con diritto didal Catania, luogo in cui era nato e cresciuto calcisticamente. Nell'accordo col Catania, ilaveva inserito un'opzione di acquisto per 500.000 euro da esercitare se durante il prestito avesse avuto delle prestazioni notevoli. Il diciottenne l'ha sicuramente fatto. Ha collezionato otto gol e due assist in 12 partite per la squadradel, di cui sei in campionato. ...

