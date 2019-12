Mercato Juventus | sorpresa dalla Germania Paratici beffato

juvedipendenza

(Di giovedì 5 dicembre 2019)HAALAND – Laè da tempo su Haaland, punta del Salisburgo finita nel mirino di molti top club in vista del. Tra le squadre interessate anche la Juve che studia l’offensiva per aggiudicarsi il talento europeo. Ma le notizie che arrivanostampa tedesca preoccupano i bianconeri, bruciati momentaneamente da un altro club nella corsa al wonderkid esploso in Champions League.Juve: clausola Haaland,Secondo le ultime indiscrezioni riportate“Bild” il Borussia Dortmund allenato da Favre avrebbe messo gli occhi sul calciatore e sempre stando alle notizie teutoniche i gialloneri sarebbero disposti a pagare la clausola valida solo per gennaio di soli 20 milioni. Si tratterebbe di una beffa per la Juve, che sul suo taccuino ha come priorità quella di rinforzare il reparto offensivo.monitora la ...

