Mattarella ha concesso la grazia a Bossi | condannato per vilipendio

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il Presidente della Repubblica Sergioha firmato lanei confronti dell’ex segretario della Lega Nord Umbertonel settembre del 2018 peral Capo dello Stato.ha agito secondo quanto previsto dall’articolo 87 comma 11 della Costituzione, in riferimento alla pena detentiva inflitta ama tuttavia ancora da espiare. Il Senatur era infatti nel frattempo stato affidato in prova ai servizi sociali in seguito ad un provvedimento della magistratura di sorveglianza.concede laStando a quanto riportato da una nota ufficiale del Quirinale, nel concedere lail Presidenteha valutato sia il parere del Procuratore Generale che le attuali condizioni di salute di, attualmente ancora convalescente a seguito del malore che lo colpì lo scorso 14 febbraio nella sua abitazione di ...

