Mattarella ha concesso la grazia a Bossi | condannato per vilipendio nel 2018

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sergiohalaad Umbertoper la condanna definitiva del settembreper il reato dial Capo dello Stato. Il fondatore della Lega Nord vennein via definitiva ad 1 anno e 15 giorni di galera per una frase oltraggiosa pronunciata nei confronti di Giorgio Napolitano durante un comizio del 29 dicembre 2011 ad Albino (Bergamo), alla festa provinciale della Lega: "Napolitano, Napolitano, nomen omen, non sapevo fosse un terùn". Questa affermazione venne anche accompagnata da un elegante gesto delle corna., che non è incensurato, a seguito di questa condanna di lieve entità ottenne l'affidamento in prova ai servizi sociali su richiesta dei suoi difensori.Il Presidenteha deciso di porre fine a questa vicenda con il placet di Napolitano, tenendo anche conto delle condizioni di salute dello stesso.Questo il ...

