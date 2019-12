Materazzi replica a Ibrahimovic | “Senza di te | non avremmo mai vinto la Champions”

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’intervista rilasciata da Zlatana GQ non smette di far discutere o comunque di lasciare qualche strascico polemico. Stavolta, ad essersi risentito delle parole dello svedese, è Marco. A GQ Ibra ha accusato l’ex compagno di squadra di essere un difensore che giocava “per farti male”.gli ha risposto su Instagram. Ha postato la foto della Champions vinta nel 2010, taggando Samuel Eto’o e scrivendo: “Veni, Vidi, Vici!!! Sempre e comunque grazie Zlatan. Senza di te non l’mai vinta…”. Visualizza questo post su Instagram Veni… Vidi…. Vici !!! Sempre e comunque GRAZIE @iamzlatan…. Senza di te non l’mai VINTA ….

