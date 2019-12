Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme Il video conquista tutti | “I migliori”

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Undi pochi secondi in cui, sulle note di ‘Last Christmas’ degli Wham, ridono complici. Sotto la scritta ‘Best Friends’. A pubblicarlo su InstagramDe, che ieri si è aggiudicato il Biglietto d’Oro per ‘Amici come prima’. Il ‘Miglior amico’ è, premiato a sua voltaal suo storico collega con le ‘Chiavi d’Oro’. Quando il lungo sodalizio tra i due si era temporaneamente interrotto – hanno lavoratoper 20 anni, dal 1986 con il film ‘Yuppies- i giovani di successo’ fino al 2005 con ‘Natale a Miami’ – i fan della coppia era rimasti profondamente delusi. Rivederli di nuovosul grande schermo e così affiatati, ha scatenato i loro sostenitori e queldi pochi secondi è stato inondato di commenti. ( dopo la ...

