Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme | Pronti per vacanze di Natale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Novella Toloni La coppia più amata del cinema italiano è stata premiata alle "Giornate del cinema" di Sorrento per il film "Amici come prima", l'occasione giusta per annunciare che presto girerannouncinepanettone La réunion diDeè ufficiale. L'ultimo film giratodalla coppia, "Amici come prima", ha ricevuto l'ambito premio Biglietto d'Oro a Sorrento, nell'ambito delle Giornate del Cinema, sancendo la definitiva riappacificazione tra i due attori. Dopo dodici anni di separazione, dovuta a incomprensioni e polemiche,e Desi sono ritrovati e sonoa tornare, presto, con unfilm per il grande schermo. Lo hanno confermato loro stessi in un'intervista rilasciata a RepTv, il portale video di Repubblica.Dehanno ricevuto l'ambito premio per il film "Amici come prima", per ...

