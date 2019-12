Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme | “Lavoriamo a un nuovo film”

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il successo del recente Amici Come Prima non poteva che riaprire le porte della collaborazione traDe. Il leggendario duo del cinema comico italiano, vent’anni in coppia per le produzioni De Laurentiis prima dello storico scisma del 2005, è finalmente tornatoin occasione del film del natale 2018; allora, il buon incasso della pellicola confermò come la voglia di vedere diil duo fosse tornata alla grande tra gli italiani. Volontà non passata inosservata ai due diretti interessati, che ne hanno discusso in occasione della cerimonia del Biglietto D’Oro. “Chissà dove andremo questa volta, forse su Marte?”Deannunciano unlavorodopo il successo di Amici Come Prima In occasione della cerimonia sorrentina annuale,Dehanno presenziato sul palco ...

