Martina Stella accende il Natale di Benevento | nessun “concertone” di Capodanno

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Emergono i primi particolari sul2019 di. Confermata la presenza di. Sarà l’attrice fiorentina, volto conosciuto per il film “L’ultimo bacio“, a inaugurare le festività nel capoluogo sannita. L’appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre, quando siranno le luci 3D nel centro della città e dell’albero che sarà montato a piazza Castello. Novità riguardano soprattutto la notte di San Silvestro, quando a mezzanotte si darà il benvenuto al nuovo anno. Per il 31 dicembre non è infatti previsto“concertone” con un big della musica. Le varie piazze del centro ospiteranno invece diversi artisti, molto probabilmente locali. Gli eventi natalizi sono organizzati in collaborazione da Camera di Commercio, Comune e Ordine degli architetti. L'articolo...

