Maria De Filippi è su Instagram | ma nessuno lo sa | il nickname segreto

gossipetv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Deè su, malo sa: la storia deldietro cui si cela raccontata da Alfonso Signorini In molti l’hanno cercata,l’ha mai trovata sui social: la riservatezza diDeè nota, così come è nota la sua ‘allergia’ per Facebook,e Twitter. Eppure pare che … L'articoloDeè su, malo sa: ilproviene da Gossip e Tv.

chetempochefa : 'Ti faccio vedere il poco gelato di Maurizio!” Nel novembre dello scorso anno, Maria De Filippi ci ha aperto il fr… - Geccaaa : RT @nickginetti: GEMMA: 'STA TUTTO ESALTATO' MARIA DE FILIPPI: 'GEMMA CHE HAI DETTO IO L'HO SENTITO' GEMMA: 'NO NO NO NO NO NON HO DETTO… - nickginetti : MARIA DE FILIPPI: 'ARMANDO, ROBERTA' GIANNI: 'ROBERTA?? COSA È SUCCESSO?' #uominiedonne -