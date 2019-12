Maresciallo morto sulla Maiella | il cane dà l’ultimo saluto al padrone

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Grande appassionato di montagna, ilFabio Cicone è stato ritrovatonel pomeriggio di lunedì nel Fondo di. Al suo funerale, oltre ai famigliari e le varie forze dell’ordine, anche l’inseparabile amico a quattro zampe Sheela. IlSheela al funerale delmaggiore dei carabinieri, Fabio Cicone, di 51 anni, era solito dormire in un rifugio per poi tornare il giorno seguente a Castel di Sangro dove ricopriva il ruolo di comandante del Nucleo operativo e radiomobile. Dopo non essere rientrato a casa da una delle sue escursioni, il fratello ha deciso, domenica sera, di lanciare l’allarme e solo nel pomeriggio di lunedì è stato trovato il cadavere. Alpinista esperto, domenica mattina era uscito per una escursione insul monte Camicia, quando molto probabilmente è scivolato finendo nel canalone. La sua ...

