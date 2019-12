Marco Mengoni ospite di Adriano Celentano per l’ultima puntata di Adrian del 5 dicembre

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019)disu Canale5. L'ultima serie di puntate dedicate adsi chiude con la presenza dell'artista di Ronciglione, che ha condiviso una delle canzoni del suo ultimo disco proprio con il Molleggiato. Eh sì, perché la voce diarriva a sorpresa in La Casa Azul, brano cheha voluto dedicare a Frida Kahlo e che porta la firma di Fabio Ilacqua e dallo stesso. L'annuncio della sua presenza sul palco diè arrivata direttamente dai suoi canali social, nei quali si è detto onorato di essere parte dell'ultimadel progetto diche si è diviso in due parti. Le prove sono già iniziate ma ancora non è dato sapere quali brani eseguiranno, anche se c'è da scommettere che potrebbero ragionevolmente eseguire La Casa Azul, per la prima volta dal vivo dopo il rilascio di ...

Radio105 : Marco ha attivamente partecipato alla creazione del gioco! @mengonimarco ?? #MarcoMengoni #Atlantico #4dicembre… - rtl1025 : Uno splendido regalo di Natale! ???? #Mengoni #Atlantico - greenMe_it : La canzone di Marco Mengoni che celebra #FridaKahlo e la sua capacità di trasformare il dolore in bellezza… -