Mara Venier | brutta piega dal parrucchiere | gli prende il phon e si pettina

leggo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il pomeriggio ha preso una ?? per. La vulcanica conduttrice di casa Rai si è recata dal suo parrrucchiere ma ha deciso di sostituirsi a lui e sistemarsi...

Noovyis : (Mara Venier, le foto rubate dal parrucchiere: la piega non la soddisfa e la reazione è ‘choc’) Playhitmusic -… - helga2611u : RT @NotizieVeneto: Gianna Nannini, quante lacrime in diretta: la reazione incredula di Mara Venier - alexa75150525 : RT @NotizieVeneto: Gianna Nannini, quante lacrime in diretta: la reazione incredula di Mara Venier -