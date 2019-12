Manovra - manca l'intesa nella maggioranza : alle 8 nuovo vertice a Palazzo Chigi. Conte : «Sforzo per ridurre le tasse» : Un nuovo stallo sulla Manovra. Un altro vertice, ancora liti, un infinito braccio di ferro. Nel giorno in cui la Camera vota la fiducia al decreto fiscale con 310 sì, Iv torna ad alzare la...

Manovra - manca l'intesa nella maggioranza : nuovo vertice domani a Palazzo Chigi. Conte : «Sforzo per ridurre le tasse» : Non c'è l'accordo nella maggioranza sugli emendamenti alla Manovra. È quanto emerge al termine del vertice durato due ore a Palazzo Chigi. La riunione, a quanto si apprende da...

Manovra - manca l’intesa nella maggioranza. Renzi irremovibile : “No all’aumento delle tasse” : La maggioranza si è riunita a palazzo Chigi per fare il punto sulla Manovra economica, in seguito alle tensioni create dall'annuncio di Italia Viva sugli emendamenti alla Manovra per cancellare totalmente plastic tax, sugar tax e l'imposta sulle auto aziendali. Il vertice è durato alcune ore, tuttavia non ne è emerso alcun accordo. La seduta è stata quindi aggiornata a domani.Continua a leggere

Manovra : Industriali Vicenza - su plastic tax delusi da mancato confronto con la politica (2) : (Adnkronos) - “Se il Governo vuol fare davvero un’operazione di sistema, intelligente e soprattutto efficace per l’ambiente e per il futuro, noi imprese siamo disponibili già da subito a metterci attorno ad un tavolo e dare il nostro contributo per migliorare il sistema di raccolta e recupero dei ri

Manovra : Industriali Vicenza - su plastic tax delusi da mancato confronto con la politica : Vicenza, 2 dic. (Adnkronos) - “Non posso che esprimere la nostra delusione per la mancanza di un confronto da parte dei rappresentanti politici del territorio”, inizia così, Luigi De Tomi, presidente della Sezione Materie plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza, le considerazioni sull’evoluzione

Manovra - Comuni potranno pignorare conti in caso di mancato pagamento delle tasse (non delle multe) : Una norma contenuta nella legge di Bilancio prevede che i Comuni e le Province possano pignorare i conti correnti, gli stipendi, o procedano con il fermo dell'auto, in caso di mancato pagamento dei tributi locali da parte dei contribuenti. Il presidente del Consiglio Conte minimizza: "I cittadini non si devono preoccupare. Non mi risulta".continua a leggere

Manovra - per Confprofessioni manca di coraggio e visione strategica : Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, critica duramente la Manovra di bilancio 2020 che, a suo dire, "difetta di coraggio

Manovra - mancano due miliardi. ?Si punta sull'evasometro : Fino a 2 miliardi da trovare per il 2020: se la maggioranza vorrà rivedere in Parlamento le tasse più contestate del disegno di legge di bilancio, avrà il compito non agevole di...