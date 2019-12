Magnifico Visbaal Teatro | sabato c’è “Raccontando Eduardo”

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiIl2019/20 presenta il GruppoStudio in(sulla vita umana ed artistica di Eduardo De Filippo) di e con Antonio Vitale, musiche dal vivo Gigi Nigro. L’appuntamento è per7 dicembre alle 21:00 al, via Felice Fimbrio 6, Rione Triggio. Info e prenotazioni ai numeri 333 6304056 – 331 2232691parte da uno studio approfondito sule sulla vita del grande drammaturgo partenopeo, Eduardo De Filippo e nel contempo con questo spettacolo in un atto si vuole rendere omaggio alla sua vasta opera. In scena ci sarà un’alternanza equilibrata di prosa, di poesia e di alcuni frammenti di vita dell’autore, attore e regista napoletano. La scelta di cercare di unire l’uomo dicon la persona non è stata casuale ma dettata dall’esigenza di far conoscere prima di ...

