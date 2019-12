L’uomo del giorno | Marcelo Zalayeta | il Panteron e i gol decisivi | dopo il ritiro ha

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Danubionasce a Montevideo il 5 dicembre 1978. Visto il secondo nome non poteva che iniziare la carriera nel Danubio. La stagione successiva passa al Penarol. Nel 1997 passa alla Juventus per 5 miliardi delle vecchie lire.è uno abituato a segnare gol importanti. Uno dei suoi gol storici con la maglia bianconera è quello del 14 marzo 1998 contro il Napoli. Il gol scudetto.viene mandato a farsi le ossa a Empoli, Siviglia e Perugia. Tornato in bianconero segna un altro importantissimo gol contro il Barcellona ai tempi supplementari dei quarti di finale della Champions League 2002-2003. Nell’estate del 2004 viene trattenuto da Fabio Capello e risulta decisivo in molte circostanze. Scende anche in Serie B dando sempre il suo contributo. Il, questo il suo soprannome, passa poi al Napoli. Nemmeno in Campania riuscirà a raggiungere la ...

