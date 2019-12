romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)– Anticipo di campionato di altissimo livello, con lache stasera sarà ospite dell’Inter, in una sfida che promette spettacolo e grandi giocate. I nerazzurri proveranno a prendersi i tre punti per mantenere la vetta della classifica, sperando in un passo falso della Juventus, i giallorossi cercheranno di tornareCapitale col bottino pieno per mettere pressione alle contendenti Champions. Cinque vittorie nelle ultime cinque partite per l’Inter, quattro vittorie e una sconfitta per la. Out Fazio, coppia centrale confermata Defezione dell’ultim’ora nel pacchetto arretrato, con Federico Fazio che non è stato convocato a causa di un fastidio all’adduttore. Per quanto riguarda la formazione, gran parte della difesa è praticamente sicura del posto: in porta naturalmente ci sarà Pau Lopez, davanti a lui confermata la coppia ...

teatrolafenice : ?? Bagliori di luci natalizie a Piazza San Marco. Serena notte, amici! ?? - romadailynews : Luci a San Siro: la Roma nella tana dell’Inter capolista: Roma – Anticipo di #campionato di… - LewandowskiW : San Pietro brilla con le luci dei simboli del Natale -