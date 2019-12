L' oroscopo di venerdì 6 dicembre | Venere in quadratura a Capricorno | Vergine creativa

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Durante la giornata di, i nativi Acquario saranno assistiti da un'ottima configurazione astrale, a partire dal pianeta Giove, fino alla Luna ina Pesci, donando ai nativi del segno un'ottima razionalità in ambito sentimentale, mentre ladovrà cercare di non dare importanza ad alcuni malintesi con il partner. L'Ariete sarà assistito da uno splendido Sole nel segno del Sagittario per creare la giusta atmosfera in amore, mentre il Leone sarà più vivace del solito. Andiamo a vedere nel dettaglio l'per la giornata di2019 per tutti i segni zodiacali. Previsioni, segno per segno Ariete: configurazione astrale abbastanza buona grazie al Sole nel segno del Sagittario che illumina la vostra giornata. La sfera sentimentale vi regala preziosi momenti in compagnia del partner, permettendovi di "riconquistare" la ...

