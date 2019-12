L' oroscopo di domani 6 dicembre | 1ª sestina | l' amore sorride al Leone

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'divenerdì 62019 è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni corredate, come al solito, dall'immancabile classifica stelline quotidiana. In ballo in questo contesto c'è l'avvicendarsi della giornata numero cinque dell'attuale settimana: weekend sempre più vicino quindi. Allora, curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati in questo venerdì di fine settimana? Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Pertanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro,e Vergine. Bene, iniziamo pure con il presentare i segni migliori e peggiori del momento, ovviamente andandoli a pescare nella ristretta cerchia dei sei sotto analisi in questo trattato. Ebbene, a tal ...

infoitcultura : Oroscopo Vergine di domani : previsioni del giorno 06/12/2019 - infoitcultura : Oroscopo Bilancia di domani : previsioni del giorno 06/12/2019 - PrimaStampa_eu : Oroscopo di oggi mercoledì 5 dicembre segno per segno: consulta le stelle per vedere cosa ti riserva la giornata di… -