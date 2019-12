L' oroscopo del weekend dal 6 all' 8 dicembre | Leone travolgente | sorprese per la Vergine

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Luna in Ariete diventa protagonista dell'delche va dal 6 all'8. Il luminare notturno governerà le emozioni in modo alquanto irrequieto e una nuova energia istintiva investirà anche il, l'Acquario, Gemelli e il Sagittario. Le previsioni astrali di questoche apre le porte alle festività natalizie, diventano intriganti ed entusiasmanti anche grazie alla presenza di molteplici pianeti posizionati in Capricorno, benefici per avviare storie stabili. Sensazioni magiche nell'deldal 6 all'8Ariete: Luna diventerà protagonista di questo, tutto da vivere puntando sull'autoaffermazione di sé che procurerà un nuovo modo di approfondire l'amore, che diventerà a un tratto più entusiasmante. Attenzione però ai pianeti presenti in Capricorno che potrebbero rendere un po' tesi i gesti, succubi di una suscettibilità elargita da ...

gattufola1 : RT @eleuterioweb: L'oroscopo del giorno 4 dicembre, 2^ sestina: trigono Luna-Venere, l'amore sorride a Pesci - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Bene ma non benissimo - slevpingbeauty : RT @paulmonite: Mi sto facendo fare l'oroscopo cinese dalla tipa del ristorante in attesa del riso e non capisco perché badare ai segni nos… -