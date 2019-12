Lombardia | la Consulta blocca la legge anti-moschee | «Limita la libertà di culto»

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lahato irragionevolmente ladi: lo ha stabilito lacon una sentenza relativa agli spazi per lee altri luoghi religiosi. Secondo la Corte, lareligiosa garta dall’articolo 19 della Costituzione comprende anche ladie, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Pertanto, quando disciplina l’uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l’insediamento di attrezzature religiose. I giudici hanno annullato in particolare due disposizioni contenute nelladel 2015, la cosiddetta “”. La prima (contenuta nell’articolo 72, secondo comma,12/2005) poneva come condizione per l’apertura di qualsiasi nuovo luogo di...

HuffPostItalia : La Consulta boccia la legge anti-moschee della Lombardia: 'Limitata la libertà di culto' - repubblica : Piano moschee, la Consulta boccia la Regione Lombardia: 'Regole limitano senza ragione libertà di culto' - Corriere : Moschee, la Consulta contro la Lombardia: «Ha limitato la libertà di culto» -